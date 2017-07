Wieder 2 Iraner wegen angeblicher Verletzung von US-Sanktionen angeklagt

Washington (ParsToday/IRNA) - Das US-Jusitzministerium hat am Montag gegen zwei Iraner wegen des Hackerangriffs auf ein Softwareunternehmen im US-Bundestaat Vermont, sowie Verletzung der Iran-Sanktionen geklagt.

Mohammad Reza Rezakhan und Mohammad Said Ajeli wird illegale Computernutzung, illegaler Zugang zu Informationen sowie Export einer der Verteidigung dienenden Ware ohne Genehmigung vorgeworfen.

Vor einem Jahr klagte die US-Justiz sieben Iraner unter dem Vorwurf der Beteiligung an Hackerangriffen auf einige US-Banken, sowie einen Staudamm in New York zwischen 2011 und 2013 an.

Ferner wurde am 11. Juli 2017 der iranische Kerbsforscher Mohsen Dehnavi zusammen mit Frau und drei Kindern für 30 Stunden am Bostoner Flughafen Logan festgehalten. Dr. Dehnavi, der zur Zusammenarbeit mit einem Kinderkrankenhaus in Boston eingeladen worden war, musste nach Iran zurückkehren.