Vertreter der EU und Türkei treffen sich in Brüssel

Brüssel (Mehr News) - Der türkische Außenminister, Mevlüt Cavusoglu, und Europaminister, Omer Celik, werden am Dienstag (am 25.Juli) in Brüssel mit der EU-Außenbeauftragte, Federica Mogherini, und dem EU-Kommissar für Erweiterungsfragen, Johannes Hahn, zusammentreffen.

Geplant sind Gespräche über den EU-Beitritt der Türkei, die Wirtschaft, den Handel, die Bekämpfung des Terrorismus, die Migration und Visafreiheit für türkische Bürger, teilte das türkische Außenministerium mit.

Bei dem geplanten Treffen werde die Türkei als Kandidat für EU-Beitritt sowie als ein strategischer Partner ihre Erwartungen zum Ausdruck bringen, so das Außenministerium.