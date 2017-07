Mindestens 26 Tote bei Anschlag in Pakistan

Islamabad (IRNA) - Bei einer Bombenexplosion in der ostpakistanischen Stadt Lahore sind am Montag mehr als 26 Menschen getötet und 49 weitere verletzt worden.

Wie die in Pakistan erscheinende englischsprachige Zeitung Dunya heute schrieb, handele es sich laut Polizeibestätigung um einen Selbstmordanschlag.

Bombenexplosionen ereignen sich sehr oft in den an Afghanistan angrenzenden Stammesgebieten in Pakistan, aber in Lahore ist das eher eine Seltenheit. Sie gilt als die zweitgrößte Stadt Pakistans sowie industrielle und kulturelle Mittelpunkt des Landes.

Die Terrorgruppe Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) habe laut Angaben der pakistanischen Polizei den Anschlag für sich reklamiert.