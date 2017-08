USA: Zehntausende demonstrieren in Boston gegen Rassismus

Boston (APA/Press TV/ParsToday) - Eine Woche nach der Eskalation der Gewalt in Charlottesville im US-Bundesstadt Virginia sind am Sonntag etwa 40.000 Menschen in Boston aus Protest gegen den Rassismus auf die Straße gegangen.

Die US-Bürger demonstrierten gegen eine Veranstaltung der konservativen Aktivisten und der Rassismus-Unterstützer in Boston. Die Demonstranten trugen Plakate, auf denen der Rassismus und Faschismus verurteilt wurden. Nach Einschreiten der Polizei kam es zu Gewalttätigkeiten. 27 Menschen sollen festgenommen worden sein.

Der US-Präsident, Donald Trump, ist wegen relativierender Äußerungen über die Rechtsextremen von Charlottesville sowie seines Schweigens gegen die rassistischen Maßnahmen weltweit in die Kritik geraten.