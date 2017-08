Britische Elitesoldaten SAS schließen sich den US-Truppen in Afghanistan an

London(IRNA)- Die britische Regierung hat die Entsendung von Elitesoldaten SAS (Special Air Service) nach Afghanistan angekündigt.

Wie die britische Zeitung "Sundy Times" heute berichtete, werden die SAS-Einheiten zur Unterstützung der am vergangenen Montagabend vom Anti US-Präsidenten, Donald Trump, verkündeten neuen Afghanistan-Strategie am Hindukusch stationiert. Dazu soll die britische Regierungschefin May bereits das grüne Licht gegeben haben.

Laut dem britischen Blatt ist dazu bislang keinen offziellen Antrag gestellt worden, aber London erwartet, dass Pentagon noch einen entsprechenden Wunsch äußert.

Trump will die in Aufghanistan stationierten Truppen um 4000 Mann aufstocken. Derzeit sind am Hindukusch 8400 US-Soldaten stationiert.