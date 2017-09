Russland warnt vor Beziehung zwischen Moskau und Washington

Moskau (Parstoday/TASS) - Die undurchdachten Skandalverbreitungen Washingtons könnten laut dem Berater des russischen Präsidenten, Yuri Ushakov, negative Folgen in den Beziehungen zu Moskau haben.

Ushakov bezeichnete die Schließung von sechs russischen Botschaftsgebäuden in den Vereinigten Staaten als eine "tyrannische Eroberung" des russischen Eigentums und unterstrich: "Es ist bedauerlich, dass die US-Regierung weiterhin die kontroverse Haltung in den bilateralen Beziehungen zu Russland fortsetzt, ohne an die möglichen negativen Konsequenzen einer solchen Vorgehensweise zu denken". Dessen Folgen würden nicht nur die Interessen beider Staaten, sondern insgesamt die internationale Stabilität bedrohen. "Eine solche Maßnahme seitens den USA zieht die Beziehungen beider Länder immer mehr in eine Sackgasse.", so Putins Berater.

Wegen mutmaßliche Einmischung Moskaus in den Präsidentschaftswahlkampf der USA hatte der ehemalige US-Präsident, Barack Obama, im Dezember 2016 35 russische Diplomaten ausgewiesen.

Die US-Regierung hatte Russland am Donnerstag aufgefordert, das Konsulat in San Francisco und zwei Büros in Washington und New York bis Samstag zu schließen.