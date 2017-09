Irakischer Präsident fordert Gespräche über Referendum in den autonomen Kurdengebieten

Bagdad (MehrNews) - Der irakische Präsident Fuad Masum hat in einer Erklärung sämtliche politische Führer des Landes zu Gesprächen über das anstehende Referendum in der autonomen Region Kurdistans aufgefordert.

Fuad Masum rief am Samstag offiziell alle politischen Parteien wie auch die Präsidenten der Legislative und Exekutive in Bagdad und in der autonomen kurdischen Region auf, einen gemeinsamen Dialog auf der Grundlage einer nationalen Partnerschaft zu öffnen, weg von jeder provokativen und extremistischen Haltung, um somit den Konflikt um den anstehenden Volksentscheid zu beenden.

Der irakische Präsident gab zudem die Absage seiner Reise nach New York zur Teilnahme an der Vollversammlung der Vereinten Nationen bekannt und sagte, Iraks Ministerpräsident Haidar al-Abadi wird als sein Vertreter vor der UN-Generalversammlung eine Rede halten.

Unterdessen betonte der irakische Ministerpräsident in Bezug auf das bevorstehende Referendum in der autonomen Kurdenregion, solle dieser Schritt zu Ausschreitungen und Chaos im Irak führen, werde man auf militärischem Wege dagegen vorgehen.

Er warnte zudem die Verantwortlichen des autonomen Kurdengebiete davor, auf der genannten Volksabstimmung zu beharren.