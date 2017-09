Netanjahu schlägt Trump neue Wege zur Annullierung oder Änderung des Atomdeals vor

Tel Aviv (IRNA) - Laut der Internet-Zeitung Times of Israel soll der Ministerpräsident des israelisch-zionistischen Regimes neue Pläne zur Annullierung oder Änderung des Atomabkommens mit Iran vorbereitet haben.

Am Montag sei geplant, dass Benjamin Netanjahu dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump eine neue Formel vorschlägt, wie er den Atomdeal mit Iran annullieren oder ändern kann, hieß es in einem Bericht von Times of Israel.

Für morgen ist am Rande der 72. UN-Vollversammlung in New York ein Treffen des zionistischen Ministerpräsidenten mit Donald Trump geplant.

Netanjahu hatte am Samstag bei seinem Argentinienbesuch in Buenos Aires das Atomabkommen als einen schlechten Deal bezeichnet und betont, Israel sei für eine Aufkündigung oder Änderung der Übereinkunft.

Berichte darüber, dass Israel und Saudi-Arabien keine Annullierung des Atomdeals mehr anstreben, wies Netanjahu zurück. Reuters hatte am Dienstag unter Berufung auf amerikanische Funktionsträger geschrieben, Israel und Saudi-Arabien seien dafür, das Nuklearabkommen in seiner jetztigen Form zu belassen.

Am Dienstag wird der Ministerpräsident des israelisch-zionistischen Regimes vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York eine Rede halten.