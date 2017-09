US-Bomber überfliegen Südkorea

Washington (ISNA) - Laut Pentagon-Angaben haben US-Kampfflugzeuge Gewässer östlich von Nordkorea überflogen.

Kurz vor der Rede des nordkoreanischen Außenministers Ri Yong-ho auf der UN-Generalversammlung in New York veröffentlichte das Pentagon eine Erklärung, in der es den Überflug von US-Bombern und Kampfjets entlang der Ostküste Nordkoreas nach Norden bekannt gab - ein Gebiet das als demilitarisierte Zone zwischen Nord- und Südkorea bekannt ist.

In der Erklärung hieß es weiter, dass es sich hier um die nähesten Flüge von amerikanischen Militärjets im 21. Jahrhundert im nordkoreanischen Hoheitsgebiet gehandelt habe.

Pentagonangaben diente der Akt als Machtdemonstration der Vereinigten Staaten und als Botschaft für die Vereitelung jeglicher Drohungen