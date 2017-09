UNO: Hunderttausende Rohingya-Muslime nach Bangladesch geflüchtet

Genf (ParsToday/Sky News) - Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen hat neue Zahlen in Bezug auf die von Myanmar nach Bangladesch geflüchteten Muslime bekannt gegeben und deren Zahl mit etwa 800.000 beziffert.

Derzeit halten sich zwischen 700 bis 800.000 Flüchtinge der Rohingya-Minderheit in Bangladesch auf, hieß es laut dem Hochkommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge in einem Bericht, der heute Mittwoch diesbezüglich veröffentlicht wurde.

Seit 25. August und dem Beginn erneuter Angriffe myanmarischer Militärkräfte auf die muslimische Rohingya-Minderheit und das Abfackeln deren Häuser, sind etwa 800.000 Muslime aus der Provinz Rakhine in das Nachbarland Bangladesch geflohen.

Dem Bericht des Hochkommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge zufolge habe das brutale Vorgehen der myanmarischen Militärkräfte gegen die Rohingyas stark zugenommen. Außerdem zeigen Satellitenbilder der Vereinten Nationen, dass rund 600.000 Muslime aus der Provinz Rakhine geflohen seien, kurz nachdem man deren Häuser breitangelegt in Brand gesteckt und ein Blutbad unter ihnen angerichtet hatte. Diese Menschen seien total schutzlos und befinden sich nun auf der Flucht.

Seit den neuen Übergriffen der myanmarischen Armee auf die Rohingya-Muslime in der Provinz Rakhine in Westmyanmar am 25. August 2017, sind mehr als 6.000 Menschen getötet und 8.000 weitere verletzt worden.