Frankreich warnt vor Folgen einer Abspaltung der irakischen Kurdenregion

Paris (ParsToday) - Der französische Außenminister hat die Verantwortlichen der irakischen Kurdenregion gewarnt und erklärt, das Beharren auf einer Abspaltung wird zu Instabilität in der Region führen.

Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian sagte am Mittwoch: "Sollte es in der gegenwärtigen Situation zu einer Abspaltung der kurdischen Region des Iraks kommen, so wird das sicherlich eine neue Krise im Nahen Osten entfachen, und das zu einer Zeit, wo die IS-Terroristen kurz vor der Vernichtung stehen".

Le Drian fügte hinzu: ''Die Kurdenregion sollte die territoriale Integrität und Solidarität mit der irakischen Zentralregierung anstreben und sich am Wiederaufbau des Irak beteiligen; dadurch wird der kurdischen Region die höchstmöglichste Autonmie gewährtleistet.''

Unterdessen hat die Europäische Union heute auf ihrer Website in einer Mitteilung ihr Bedauern über die Abhaltung des Referendums in der irakischen Kurdenregion zum Ausdruck gebracht und bedauerte auch die Ignoranz Barzanis gegenüber der Aufforderung, die Abstimmung fallen zu lassen. Die EU forderte alle Parteien im Irak auf, Ruhe und Frieden zu bewahren und zu versuchen, weiterhin durch konstruktive und friedliche Verhandlungsgespräche eine Konfliktlösung im Rahmen der irakischen Verfassung zu finden.

Das Sezessionreferendum in der irakischen Kurdenregion wurde trotz internationaler und regionaler Einwände sowie der Zentralregierung in Bagdad und trotz des offensichtlichen Widerspruchs zum Völkerrecht, am Montag dem 25. September, in einigen Gebieten im Nordirak, darunter in den Provinzen Erbil, Sulaimaniyah und Dohuk wie auch in den umstrittenen Gebieten, einschließlich in Kirkuk und Khanqin, abgehalten.