Ergebnis des Sezessions-Referendums steht fest

Erbil (ParsToday) - Das Oberste Kommitee des irakischen Kurden-Referendums hat heute auf einer Pressekonferenz das Ergebnis der Abstimmung bekannt gegeben.

Bei der Pressekonferenz heute Nachmittag ließ das Oberste Kommitee des irakischen Kurden-Referendums verlauten, dass von den 4.5 Millionen Teilnehmern 92,73 Prozent für eine Abspaltung der irakischen Kurdenregion gestimmt hatten.

Das Sezession-Referendum in der irakischen Kurdenregion wurde trotz internationaler und regionaler Einwände sowie der Zentralregierung in Bagdad und trotz des offensichtlichen Widerspruchs zum Völkerrecht, am Montag dem 25. September, in einigen Gebieten im Nordirak abgehalten.

Nicht nur die Zentralregierung in Bagdad hatte die Abstimmung als illegal bezeichnet, dessen Ergebnis jeder Grundlage entbehre, sondern auch in den Nachbarländern in der Region und auch international stieß das Referendum auf Abehnung. Auch Ägypten, die Europäische Union und insbesondere der Generalsekretär der Vereinten Nationen hatten vor der Abstimmung ihre Auflehnung dagegen bekannt gegeben.