Erdogan betont Rolle von Mossad bei Unterstützung des Kurdenreferendums

Ankara (ParsToday) - Laut dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ist der israelische Geheimdienst Mossad ein Befürworter des Sezessionsreferendums in der irakischen Kurdenregion.

In einer Rede vor Bürgern heute in Ankara sagte Erdogan: "Diesmal wird es dem zionistischen Regime und seinem Geheimdienst nicht gelingen, ihren Plan zur Spaltung der Region zu verwirklichen, ebenso wie sie ihre Verschwörungspläne diesbezüglich nicht umsetzen können".

Laut dem türkischen Präsidenten sei das Referendum in der irakischen Kurdenregion und auch dessen Ergebnis für die Internationale Gemeinschaft völlig wertlos. "Für jegliche Unruhen in der Region haften allein die Verantwortlichen des irakischen Kurdengebietes", so Erdogan weiter.

"Das Referendum zur Abspaltung der irakischen Kurdenregion ist zum Scheitern verurteilt. Sollte es dazu kommen, dass sich die Kurden von der Zentralregierung lösen, wo werden sie mit unzähligen Problemen konfrontiert", hatte Erdogan davor bereits schon betont.

Die Abstimmung im irakischen Kurdistan fand trotz internationaler und regionaler Einwände und des Widerstands der Zentralregierung in Bagdad und obwohl es gegen das Völkerrecht und die irakische Verfassung verstößt, am Montag 25. September statt. Abgehalten wurde es in den nordirakischen Provinzen Erbil, Sulaimania und Dohuk sowie in der Unruheprovinz Kirkuk.

Die Türkei mit einer kurdischen Bevölkerung von 15 Millionen hat bislang die schärfste Reaktion auf das jüngste Referendum im irakischen Kurdengebiet gezeigt.