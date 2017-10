Schwedische Polizei verhaftet deutschen Staatsbürger

Göteborg (IRNA) - Die schwedische Polizei hat einen deutschen Staatsbürger festgenommen, der versucht hat, TATP-Sprengstoff an Bord eines Flugzeuges zu schmuggeln.

Der junge deutsche Staatsbürger (in den 20ern) wurde wegen Verdachts, TATP-Sprengstoff an Bord eines Flugzeuges zu schmuggeln verhaftet, hieß es in einer Erklärung der Polizei Göteborgs unter Berufung auf Daily News.

Die schwedischen Medien berichten, dass es sich um das explosive Material TATP (triacetone triperoxide) gehandelt habe, was sich in seinem Handgepäck befand, als er durch die Kontrolle des schwedischen Flughafens Landvetter in Göteborg wollte.

Die Substanz nennt sich Mutter des Satan und in der Regel benutzen Terroristen dieses explosive Material.

Die schwedische Polizei geht mit höchster Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es sich bei der Person um den Attentäter handelt, der am Freitag, 07. April 2017 den tödlichen Angriff in Stockholm verursacht hat. Die Untersuchungen hierzu laufen jedoch noch.

Der Deutsche hatte versucht, in einen EU-Staat zu fliegen.

Die genannte tödliche Substanz wurde bei den Pariser Anschlägen im Mai 2015 und auch in Manchester benutzt. Bei dem Attentat in Paris wurden 130 Menschen getötet, in Manchester kamen 22 Personen ums Leben.