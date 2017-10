Gemeinsame Sitzung zwischen Putin und Mitgliedern des russischen Sicherheitsrats über Syrien

Moskau (Pars Today/ Sputnik News) - Laut Angaben des Kreml-Sprechers hat Russlands Präsident Wladimir Putin heute auf einer gemeinsamen Sitzung mit den Mitgliedern des russischen Sicherheitsrates über einige Themen, darunter die Entwicklungen in Syrien gesprochen.

Der Kremel-Sprecher Dmitri Peskow teilte weiter mit, dass die Teilnehmenden an dieser Sitzung die positiven Fortschritte in Syrien in Folge der effektiven Aktivitäten der russischen Luftwaffe bei der Unterstützung der Offensiven der syrischen Armee gegen den IS erörtert hätten. Er meldete weiter, dass bei den Konsultationen zwischen dem russischen Präsidenten und der russischen Sicherheitsratsmitgliedern über die Vorbereitungen für die Veranstaltung der gemeinsamen Sitzung der CIS-Mitgliedsländer und der Eurasischen Wirtschaftsunion EAEU gesprochen worden sei.