Russisches Außenministerium reagiert auf Trumps Rede über Iran

Moskau (IRNA/ParsToday) - Russlands Außenministerium hat in einer Erklärung die Positionen des US-Präsidenten gegen Iran und das internationale Atomabkommen zurückgewiesen und bekräftigt, dass eine Rückkehr zu den durch das Atomabkommen aufgehobenen Sanktionen nicht mehr möglich sei.

Am Freitagabend kritisierte das russische Außenministerium in dieser Erklärung die neue Iran-Stratgie des US-Präsidenten. Darin wird unterstrichen, dass derartige Versuche, politische Probleme zu lösen, "zum Scheitern verurteilt" seien. Der Gebrauch von einer feindseligen und drohenden Rhetorik sei in den internationalen Beziehungen inakzeptabel, heißt es in der Erklärung weiter. Das russische Außenministerium betont, dass Moskau das Atomabkommen einhalte.

Auch der russische Vizeaußenminister Sergei Ryabkow bezeichnete die Äußerungen von Donald Trump über Iran als besorgniserregend und sagte, angesichts der gegenwärtigen Krise in der Region stärke der Atomdeal mit Iran die Sicherheit und Stabilität in der Region und auch weltweit.

Nach wochenlanger Medienpropaganda hat das Weiße Haus am gestrigen Freitagabend die sogenannte neue und umfassende Strategie des US-Präsidenten über Iran und das Atomabkommen veröffentlicht. Eine Stunde später hielt Donald Trump eine Rede, die grundsätzlich nur widersprüchliche und hassvolle Äußerungen gegen das Volk und die Regierung Irans enthielt.