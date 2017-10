Hillary Clinton: Trumps Iran-Rede bedeutet Ende des internationalen Ansehens der USA

Washington (Pars Today/IRNA) - Hillary Clinton, ehemalige US-Außenministerin, hat heute in einem Gespräch mit dem Nachrichtensender CNN in Bezug auf die gestrige Rede Trumps über seine Iran-Stratgie gesagt, dass das Misstrauen Trumps gegenüber dem Atomdeal destruktiv sei und ein Ende des internationalen Ansehens und der Glaubwürdikeit der US-Regierung bedeute.

In einem Gespräch mit Freed Zakaria, einem Reproter der arabischen Abteilung von CNN, sagte Hillary Clinton, dass sie die Taten Trumps gefährlich finde. Trotz der Empfehlungen und Beratungen Vieler habe Trump durch sein Misstrauen gegenüber dem Atomabkommen mit Iran ein falsches Signal gesendet. Clinton betonte, selbst wenn es auch keine Gründe vorliegen würden, die die Einhaltung des Abkommens seitens Irans nicht beweisen könnten, seien die Äußerungen Trumps nicht nur falsch, sondern sie hätten auch für die Welt die Botschaft, dass den Positionen der USA nicht zu vertrauen seien. Hillary Clinton sagte in diesem Gespräch weiter: "Wir haben bislang verschiedene Präsidenten gehabt, aber ich glaube, dass dieser Präsident (Donald Trump) die Zuverlässigkeit der USA durch seine Äußerungen über die wichtigsten Verhandlungen, an die er sich hätte halten müssen, beendet hat."