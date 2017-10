EU-Außenbeauftragte fordert Stopp der Gewalt gegen Rohingya-Muslime

Brüssel (Mehr News/ParsToday) - Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini hat sich am Mittwoch bei einem Telefongespräch mit der myanmarischen De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi für das Ende der Gewalt gegen die Rohingya-Muslime in diesem Land ausgesprochen.

Zuvor hatten bereits viele internationale Organisationen sowie Regierungschefs verschiedener Länder, darunter die Islamische Republik Iran den Stopp der Gewalt gegen die Rohingyas gefordert.

Der stellvertretende UN-Generalsekretär Jeffrey Feltman sprach am Dienstag mit Aung San Suu Kyi und kritisierte die Hindernisse bei der Lieferung humanitärer Hilfe an die unterdrückten Rohingya-Muslime.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat zudem in einem neuen Bericht zahlreiche Gräueltaten gegen die Angehörigen der Rohingya in Myanmar festgehalten. Der Bericht dokumentiere "detailliert eine Vielzahl von Verbrechen gegen die Menschlichkeit wie Tötungen, Deportationen, Vertreibungen, Folter, Vergewaltigungen und sexualisierte Gewalt", sagte Anika Becher, Asien-Expertin bei Amnesty International in Deutschland.

Die neue Welle der Gewalt gegen die Rohingya seitens der myanmarischen Armee ist am 25. August ausgebrochen. Seitdem sind mindestens 6.000 Menschen getötet und mehr als 8.000 weitere verletzt worden; mehr als 410.000 Angehörige dieser muslimischen Minderheit sind nach Bangladesh geflüchtet.

Die Provinz Rakhine im Westen von Myanmar ist seit 2012 Schauplatz von Übergriffen radikaler Buddhisten gegen die Rohingyas. Die Regierung von Myanmar hat dieser Minderheit die Staatsbürgerschaft abgesprochen und ihnen jegliche Bürgerrechte verwehrt.