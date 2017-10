Russland kritisiert amerikanischen Vetragsbruch beim Atomabkommen

Moskau (Parstoday) - Russlands Vize-Außenminister hat ein weiteres Mal den Wortbruch der USA bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dem Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan (JCPOA/Atomabkommen) kritisiert.

Vor Vertretern aus 40 Ländern auf der internationalen Abrüstungskonferenz in Moskau übte Sergei Ryabkov am Freitag Kritik an der Praxis der USA gegenüber ihren Verpflichtungen und sagte: "Obwohl Iran all seinen Verpflichtungen nachkommt und die Internationale Atomenergieagentur dies mehrmals bestätigt hat, haben sich die Amerikaner vor der Verantwortung gedrückt und mit Lobbyarbeit, die Voraussetzungen zum Zusammenbruch des Abkommens geschaffen". Die Atomvereinbarung zwischen Iran und der Gruppe 5+1 sei ein internationales Abkommen, das nach langen Verhandlungen erzielt worden sei. "Kein Land hat das Recht, dieses Dokument zu missachten", so Ryabkov.

Obwohl Russland sowie die Welt, vor allem Europa, dieses internationale Abkommen unterstützen, hat US-Präsident, Donald Trump, vor kurzem damit gedroht, aus dem Abkommen aussteigen zu wollen.