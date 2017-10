Al-Abadi: Herrschaft der föderalen Regierung wird ausgeweitet

Ankara (Tasnim/Al-Menar) - Der irakische Ministerpräsident Haidar al-Abadi ist auf seiner Reise in die Türkei mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu Gesprächen zusammengetroffen.

"Wir werden die Herrschaft der Bundesregierung weiter ausbauen und die Einheit des Irak aufrechterhalten und seine Ressourcen schützen", sagte al-Abadi bei seinem Treffen mit Erdogan.

Er lobte zudem die Peshmerga-Streitkräfte für ihre Standhaftigkeit gegenüber den Forderungen nach einer Verstärkung der Spannungen durch einige Personen.

Gerichtet an den türkischen Präsidenten betonte al-Abadi: "Wir lassen nicht zu, dass Kräfte in unserem Land agieren und Maßnahmen gegen die Nachbarländer ergreifen."

Bei seiner Zusammenkunft mit dem irakischen Ministerpräsidenten gab Erdogan seinerseits die Bereitschaft seines Landes für den Bau eines gemeinsamen Staudammes zur Lösung des Wassermangels im Irak bekannt.

In Bezug auf das Sezessionsreferendum im irakischen Kurdistan erklärte er: "Wir unterstützen die Maßnahmen der irakischen Regierung im Umgang mit den Abstimmungsergebnissen".

Der irakische Ministerpräsident ist am heutigen Morgen in der Türkei eingetroffen. Nach seinem Besuch in der Türkei wird er nach Iran weiterreisen.