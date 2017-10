ECFR fordert Wahrung des Atomabkommens zwischen Iran und G5+1

London(ParsToday)- Der Europäische Rat für Auslandsbeziehungen (ECFR) hat die EU aufgefordert, ihre Anstrengungen um die Wahrung des Atomabkommens zu verstärken.

In einem am Samstag veröffentlichten Bericht warnte ECFR vor Folgen der Aufkündigung des Atomabkommens zwischen Iran und der G5+1 und erklärte, dies könnte die Spannungen in der Nahostregion anheizen und ein neues Wettrüsten in dieser Region auslösen. So rief der Europäische Rat für Auslandsbeziehungen die europäischen Staaten dazu auf, alles zu run, um den Umfassenden Gemeinsamen Aktionsplan zu bewahren.

Der Rat kritisierte ferner die jüngsten Äußerungen des US-Präsidenten, Donald Trump, und sagte, derartige Äußerungen könnten mehr Instabilität in der Nahostregion verursachen und die Zusammenarbeit mit Iran bei der Lösung regionaler Konflikte und Krisen erschweren.

Der Europäische Rat für Auslandsbeziehungen bekräftigt, die Äußerungen Trumps gegen die Weltordnung, wie etwa Ausstieg aus dem Pariser Klima-Abkommen, oder seine Äußerungen gegen die Welthandelsorganisation, sind alamierend.

Der Rat mahnt zur Wahrung des Atomabkommens sowie zum Management neuer Beziehungen zum Iran als die beste Option für Europa.