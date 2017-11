Britischer Außenminister: Israel missachten seit seiner Gründung Rechte der Palästinenser

London(ParsToday)- Der britische Außenminister, Boris Johnson, hat eingeräumt, dass Israel seit seiner Entstehung Rechte der Palästinenser nur teilweise respektiert hat.

In einer in der britischen Zeitung "The Daily Telegraph" abgedruckten Note anlässlich des 100. Jahrestags der Balfour-Erklärung schreibt Johnson: Ein Großteil der Balfour-Erklärung ist der Achtung der Rechte der Minderheiten gewidmet, was allerdings nicht geschehen ist.

Er schrieb dort weiter, ich haben deshalb keinen Zweifel, dass der einzige Weg aus der gegenwärtigen Krise die Zwei-Staaten-Lösung, also ein Palästinenserstaat neben dem Staat Israel, ist.

Der britische Außenminister sagte weiter, die Grenze zwischen Israel und Palästina soll die vor dem Sechstagekrieg von 1967 sein, damit die nationalen, religiösen und sicherheibedingten Interessen beider Staaten gewährleistet werden können.

Dieses Jahr jährt sich die Balfour-Erklärung zum 100. Mal.

Der britische Regierungschefin May will am kommenden Donnerstag die 100-jährige Balfour-Erklärung in London unter Beisein einiger israelischer Verantwortungsträger feiern.