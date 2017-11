Nordkorea fordert Aufhebung der

Genf (Parstoday) - Nordkorea hat die "unterdrückerischen Sanktionen" gegen sich als eine Verletzung der Menschenrechte und des Völkermordes bezeichnet und deren Ende gefordert.

"Der Druck und die rücksichtslosen Sanktionen gegen Nordkorea, die von den USA angeführt werden, kommen Menschenrechtsverletzungen und Genozid gleich", hieß es in einer Mitteilung der nordkoreanischen Vertretung im Genfer UN-Sitz. Das Sanktionsregime drohe, die Rechte der nordkoreanischen Bevölkerung in allen Bereichen zu untergraben; einige Länder verweigerten sogar die Lieferung von Medikamenten und medizinischen Hilfsgütern an Nordkorea, wurde in der Erklärung unterstrichen.

Dieses Statement wurde vor Donald Trumps zwölftägige Asien-Reise veröffentlicht. Der US-Präsident beabsichtigt mit Reisen nach China, Südkorea und Japan den Druck auf Nordkorea zu verschärfen.

Die UNO warnte vor kurzem, dass die internationalen Sanktionen gegen Nordkorea zur Verschlechterung der humanitären Lage in diesem Land geführt habe. Nordkorea wurde von den Vereinigten Staaten, dem UN-Sicherheitsrat und der Europäischen Union in den letzten Monaten mehrfach unter Druck gesetzt und wegen seiner Raketen- und Atomtests sanktioniert.