UNICEF warnt vor Mangelernährung der Kinder von Rohingya-Flüchtlingen

Genf (Pars Today/CNN) - Der Sprecher des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen UNICEF, Christophe Boulierac, hat die Weltgemeinschaft nachdrücklich vor der Gefahr gewarnt, dass die Flüchtlingskinder der Rohingyas wegen akuter Unterernährung vom Tod bedroht sind.

Christophe Boulierac sagte heute über die Situation dieser Kinder, dass die Flüchtlingslager im Cox's Bazar in Bangladesch keine hygenische Bedingungen zum Leben hätten. Dort fehle es an Essen, an sauberem Wasser und an medizinischer Versorgung. Ein Viertel der Flüchtlingskinder seien stark unterernährt und brauchen ärztliche Hilfe, so der UNICEF-Sprecher. Dies sei eine hohe und besorgniserregende Zahl, sagte er weiter und betonte, wenn diesen Kindern nicht sofort geholfen werde, werde diese Generation zerstört.

Nach der neuen Welle der Gewalt der Armee Myanmars gegen die muslimische Minderheit Rohingya in der westlichen Provinz Rakhine sind seit 25. August mehr als 6 Tausend Menschen ums Leben gekommen und rund 8 Tausend weitere verletzt worden. Hundert Tausende Rohingyas sind auf der Flucht.