Proteste in Südkorea gegen Trump-Besuch

Seoul (IRNA) - Kurz vor dem Besuch von US-Präsident Donald Trump in Südkorea haben sich Bürger des Landes vor der US-Botschaft in Seoul versammelt und ihren Protest dagegen bekundet.

Dies geht aus einem Bericht der Washington Post hervor. Die Demonstranten hielten Banner in den Händen mit der Aufschrift "Nein zu Trump" und "Nein zu Krieg".

Auf anderen Transparenten war der amerikanische Präsident in Naziuniform zu sehen, als Zeichen seiner Kriegslüsternheit gegen das Land Südkorea.

Laut den Teilnehmern an der Protestkundgebung wolle man mit der Demo aufzeigen, dass die Koreaner keinen Krieg befürworten. Trump müsse endlich begreifen, dass ein Großteil der Spannungen auf der koreanischen Halbinsel auf ihn selbst zurückgehen, hieß es.

Unterdessen trat eine kleine Gruppe von Gegendemonstranten für die Reise Trumps in das Land ein.

Bereits in den vergangenen Monaten hatten sich südkoreanische Bürger bei ähnlichen Demonstrationen gegen die Aufstellung amerikanischer Raketenabwehrsysteme in ihrem Land ausgesprochen.

Bei seiner 12-tägigen Ostasien-Reise, die am gestrigen Samstagabend begann, wird Trump nach seinen Besuchen in Japan und China am Dienstag in Südkorea erwartet.