Nach Hariri-Rücktritt: Israel mit Saudi-Arabien einig über libanesische Hisbollah

Tel Aviv (ISNA/ParsToday) - Das Außenministerium des israelisch-zionistischen Regimes hat ein Schreiben an all seine Botschaften und Konsulate geschickt, um eine internationale diplomatische Kampagne gegen die Beteiligung der Hisbollah an der kommenden libanesischen Regierung zu beginnen.

Den Inhalt des Schreibens hatte der israelische Journalist Barack Rafid enthüllt, hieß es in einem Bericht der in London ansässigen arabischen Zeitung "Rai al-Youm" von heute.

Wie der israelische Journalist weiter schrieb, sei dies das erste Mal, dass das israelische Regime Saudi-Arabien offenkundig beisteht.

"Alle israelischen Diplomaten in sämtlichen Ländern müssen umgehend ihre Unterstützung für den Rücktritt des libanesischen Ministerpräsidenten Saad al-Hariri zum Ausdruck bringen", hieß es in dem Schreiben des israelischen Regimes weiter.

In diesem Zusammenhang teilte der Kanal 10 des israelischen Fernsehens mit: "Mit diesem Schreiben ist Israel mit der Politik Saudi-Arabiens in Einklang gegangen".

Am Samstag hatte al-Hariri in Riad überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Er brachte zugleich haltlose Anschuldigungen gegen Iran und die libanesische Hisbollah vor.

Der Kommandeur der iranischen Revolutionsgarde, General Dschafari sagte hierzu: "Der Rücktritt von Saad al-Hariri ist auf Wunsch des zionistischen Regimes und der Saudis konzipiert und ausgeführt worden."

Der Generalsekretär der libanesischen Hisbollah, Seyed Hassan Nasrollah, bezeichnete den Rücktritt von Saad al-Hariri als einen von Riad diktierten Entschluss.