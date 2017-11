Putin besorgt über Waffenverkauf an Terroristen in Syrien

Moskau (ParsToday/Sputnik) – Der Staatspräsident Russlands hat sich über den Waffenverkauf an Terroristen in Syrien besorgt gezeigt und erklärt, die syrischen Konfliktgebiete haben sich in eine profitreiche Einkommensquelle für einige Länder verwandelt.

Bei der Sitzung der russischen Kommission für militärische Zusammenarbeit am Dienstag, sagte der russische Präsident, Wladimir Putin, er sei besorgt über die Bewaffnung von Terroristen durch die gemäßigte Opposition. Er erklärte, die jetzige Bekämpfung des Terrorismus ist kein realer Kampf, sondern nur ein Schauspiel.

"Wir sind Zeuge von dunklen Konzepten zu Waffenlieferungen an Länder und Regionen, die eine politisch und militärisch instabile Lage haben", fügte er hinzu.

Mit Verweis darauf, dass sich jedes Land bezüglich seines Waffenexportes verantworten muss, betonte Putin, dass einige Waffenproduzenten die internationalen Grundsätze missachten, was im Endeffekt zu einer Bewaffnung der Terroristen führe.