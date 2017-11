40 Abgeordnete der britischen Regierungspartei fordern Rücktritt von Premierministerin Theresa May

London (IRNA) - Vierzig Abgeordnete der regierenden Tory-Partei haben den Rücktritt von Premierministerin Theresa May gefordert.

Einem Bericht von Sunday Times am Samstag zufolge, fehlen nur noch acht Stimmen, um einen Führungskampf bei den Konservativen zu erzwingen.

In den letzten Monaten insbesondere nach der Wahl am 8. Juni, hatte May hart daran gearbeitet, ihre politische Position zu behaupten.

Unabhängig von internen Meinungsverschiedenheiten wurde die Regierung durch zahlreiche Skandale unter den Kabinettsmitgliedern und die Unfähigkeit, politische Krisen einzudämmen, ernsthaft geschwächt.

Dies hat dazu geführt, dass einige Parteimitglieder nach einem Ersatz für May suchen.