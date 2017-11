Jemen: UN-Generalsekretär fordert Aufhebung der Blockade und Öffnung der Grenzen

New York (IRINN) - Der Generalsekretär der Vereinten Nationen António Guterres hat die unverzügliche Aufhebung der Blockade des Jemen sowie die Öffnung der Land-, Luft- und Seegrenzen gefordert.

Wie UN-Sprecher Stephane Dujarric bei einer Pressekonferenz am Hauptsitz der Organisation in New York sagte, habe Guterres die arabische Koalition aufgefordert, die beiden Flughäfen in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa sowie die beiden Häfen von Hodeida und Saleef wieder zu öffnen.

Die UNO müsse ihre Versorgung in den Häfen von Hodeida und Saleef unverzüglich wieder aufnehmen können, hieß es.

Diese Aufforderung hatte der UN-Generalsekretär mittels einer Botschaft an den ständigen Vertreter Saudi-Arabiens bei den Vereinten Nationen, Abdullah al Moalemi übermittelt.

Am Mittwoch hieß es in einem UNO-Bericht, die Blockade des Jemen seitens der saudischen Koalition verhindere die Entsendung von humanitären Hilfen in das Land.

Mehr als 20 Millionen Menschen, darunter 11 Millionen Kinder sind im Jemen auf sofortige humanitäre Hilfe angewiesen.