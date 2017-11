Irakischer Innenminister: IS steht im Irak kurz vor Vernichtung

Bagdad (FarsNews) - Der irakische Innenminister hat die vollständige Befreiung der Stadt Rawa aus den Fängen der IS-Terrormiliz bekannt gegeben und betont, aus militärischer Sicht ist der IS im Irak vernichtet.

In einem Interview mit dem Sender Al-Sumariya gratulierte Kasim al-Aradsch den religiösen Instanzen sowie den irakischen Bürgern zur Befreiung dieser irakischen Stadt.

Der irakische Ministerpräsident Haidar al-Abadi nahm in einer Botschaft ebenfalls zur Befreiung von Rawa Stellung und betonte: "Die Befreiung der Stadt Rawa binnen weniger Stunden, zeugt von der großen Stärke der irakischen Militärkräfte."

Unterdessen gab der Außenminister des Landes bekannt: "Der Irak hat die IS-Terrormiliz vernichtet und es befindet sich nur noch eine kleine Anzahl von Terroristen auf irakischem Territorium." Ebrahim Jaferi sagte dies bei einem Treffen mit den Botschaftern von Frankreich, Großbritannien, Russland und China sowie dem amerikanischen Konsul in Bagdad.

Die Kleinstadt Rawa im Euphrat-Tal an der syrischen Grenze war die letzte Stadt im Irak, die noch von der IS-Terrormiliz kontrolliert wurde. Der Einsatz zur Rückeroberung der Ortschaft in der Wüstenprovinz Anbar hatte erst am Morgen begonnen.