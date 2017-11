USA warnen Bürger vor Terror in Europa

Washington (IRNA) - Das US-Außenministerium hat seine Bürger vor einer erhöhten Terrorgefahr in Europa während der Feste an Weihnachten und Silvester, wie auch Thanksgiving gewarnt.

Das US-Außenministerium warnte in seiner am Donnerstag veröffentlichten Erkärung vor möglichen Terroranschlägen in Europa insbesondere zu Beginn der Thanksgiving-Feiertage in den USA.

US-Amerikaner sollen vorsichtig sein, wenn sie Feste, Veranstaltungen und Märkte unter freiem Himmel besuchten, hieß es in der Veröffentlichung. Schließlich hätten Extremisten bereits Anschläge in Belgien, Frankreich, Deutschland und der Türkei verübt.

Diese Angriffe zeigen, dass der IS und die al-Kaida und die ihnen zugehörigen Gruppen in der Lage sind, auch in Europa Terroranschläge auszuführen.

Die Feierlichkeiten zu Thanksgiving beginnen in den USA ab Donnerstag nächster Woche .