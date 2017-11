Saad Hariri: Habe auf Verlangen Michel Aouns, meinen Rücktritt aufgeschoben

Beirut (ParsToday/ISNA) - Der libanesische Ministerpräsident Saad Hariri hat erklärt, er habe der Bitte von Präsident Michel Aoun stattgegeben und seinen Rücktritt vom Amt des Premierministers aufgeschoben.

Am vierten November hatte Hariri in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad, in einer Mitteilung seinen Rücktritt angekündigt. 18 Tage nach diesem fragwürdigen Schritt, ist er nun nach Beirut zurückgekehrt.

Hariri gab am Mittwoch nach einem Treffen mit dem libanesischen Präsidenten Michel Aoun und Parlamentspräsident Nabih Berri in Beirut bekannt, der Präsident habe ihn aufgefordert, seinen Rücktritt aufzuschieben, was er auch akzeptierte und nun werden die Gründe und Motive seinen Rücktritts besprochen."

Der libanesische Ministerpräsident bekräftigte seine Zusammenarbeit mit dem Präsidenten des Landes mit dem Ziel, den Libanon vor den Ereignissen in der Region zu schützen. Er äußerte zudem die Hoffnung, dass bei seinen Gesprächen mit dem libanesischen Präsidenten und anderen politischen Führern im Libanon, ein Ausweg aus dieser Krise gefunden wird.

Ferner bekräftigte Hariri, sich ernsthaft mit den politischen Vorkommnissen in Libanon zu befassen und dabei stets die Nationalen Interessen zu wahren.

Er ergänzte: Bei diesen Debatten müsse den Nationalen Interessen eine größere Bedeutung eingeräumt werden, als den Interessen von Gruppen oder der Außenpolitik.