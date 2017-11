Das Weiße Haus unterstützt Verbrechen Saudis im Jemen weiter

Washington (Parstoday) - Das Weiße Haus hat ein weiteres Mal seine Unterstützung für die unmenschlichen Taten der saudisch-geführten arabischen Kriegsallianz im Jemen betont.

Unbeeindruckt von Warnungen der internationalen Organisationen bekräftige die US-Administration in einem am Freitag verbreiteten Statement Unterstützung für die saudischen Militäroperationen in dem bitterarmen arabischen Land.

In diesem Statement wurde die Aufhebung der Blockade des Hafens von al-Hudaidah und des Flughafens von Sanaa begrüßt. Das saudische Regime hatte versprochen, am 24. November den Hafen von al-Hudaidah und den Flughafen von Sanaa für Hilfstranporte zu öffnen.

Saudi-Arabien hatte bislang mehrmals angekündigt, die Blockade einiger jemenitischer Häfen und Flughäfen zu beenden, hielt sich aber jedes Mal nicht an sein Wort.

Seit März 2015 greift das saudische Regime mit der US-Unterstützung den Jemen an, wodurch bislang zehntausende Menschen getötet und verletzt und Millionen weitere in die Flucht getrieben worden sind.