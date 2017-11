EU verurteilt Terroranschlag auf Sinai-Halbinsel

Brüssel (ParsToday/Xinhua) - Die EU hat den jüngsten Terroranschlag auf eine Moschee auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel mit 305 Todesopfern verurteilt.

"Niemand darf wegen seiner Religion getötet und keine heilige Stätte durch Gewalt und Terrorismus geschändet werden", sagte Mogherini am Freitag in einer Erklärung. Die Anhänger aller Religionen sind sich bei der Bekämpfung des Terrorismus einig, fügte sie hinzu. "Die Verantwortlichen für solch unerträgliche Taten müssten zur Verantwortung gezogen werden", so die EU-Außenbeauftragte. Sie sicherte zudem Ägypten Unterstützung im Kampf gegen den Terrorismus zu.

Die Präsidenten Frankreichs und Griechenlands, Emmanuel Macron und Prokopis Pavlopoulos, sowie das islamische Zentrum in Spanien haben in getrennten Botschaften den Anschlag auf das Schärfste verurteilt und den Familienopfern ihr Beileid ausgesprochen.

Die Terroristen attackierten am Freitag eine Moschee in der Nähe der Provinzhauptstadt Al-Arisch im Norden der Sinai-Halbinsel, als sich die Gläubigen dort zum Freitagsgebet versammelt hatten. Einen Tag nach dem verheerenden Anschlag hat sich die Zahl der Toten auf 305 erhöht. Unter den Opfern sind 27 Kinder. Weitere 128 Menschen wurden verletzt.

Zuvor war die Zahl der Todesopfer mit 235 angegeben worden.