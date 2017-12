Australien kündigt Ende seiner Luftoperationen im Irak und in Syrien an

Canberra (Mehrnews) - Die australische Verteidigungsministerin, Marise Payne, hat die Beendigung der Luftoperationen ihres Landes im Irak und in Syrien kundgegeben.

"Drei Jahre nach Beginn des Kampfeinsatzes gegen den IS im Rahmen der Anti-IS-Allianz im Irak und in Syrien, wird Australien seine Flugzeuge zurück ins Land bringen. Unsere Mission im Nahen Osten war lang und anstrengend und jeder einzelne von uns hatte einen besonderen Beitrag [im Kampf gegen den IS] geleistet", sagte Payne am Freitag auf einer Pressekonferenz.

Diese Maßnahme sei laut Payne nach Verkündung des Sieges über die IS-Terrormiliz im Irak ergriffen worden.

Sie fügte hinzu: "Australien wird seine anderen Operationen in der Region fortsetzen und 80 Personen werden in Form einer speziellen Operationsgruppe im Irak tätig sein. Die Gruppe umfasst australische Spezialeinheiten, welche für die Ausbildung der irakischen Truppen auf der Militärbasis al-Taji außerhalb von Bagdad verantwortlich sind."

Australien kämpfte als enger Verbündeter der USA in Syrien und im Irak gegen Milizen des IS.