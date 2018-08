Iran: le dollar US cède la place à d’autres

Le dollar américain a été supprimé des tableaux sur la page d’un site web iranien spécialisé dans le taux de change des différentes devises.

Pour l’instant, les internautes consultant le site sanarate.ir ne voient plus le dollar américain dans la liste des devises étrangères.

Ce site web spécialisé affilié à la Banque centrale iranienne publie la valeur moyenne des devises sur la base des transactions enregistrées par les bureaux de change.

Avec la suppression du dollar américain, la valeur de l’euro, du yuan chinois et du dirham émirati est annoncée et mise à jour une fois par heure par ce site.

D’après le journal économique Donya-e-eqtesad, cette mesure a provoqué des réactions variées.

Bien que pour certains, le marché financier ait besoin plus que jamais en ce moment de transparence en termes d’informations, d’autres experts économiques constatent « une mesure adéquate » dans la suppression du dollar américain du site web de la Banque centrale sur le taux des devises.

« À l’heure actuelle, l’Iran fait l’objet d’une guerre économique et le dollar pourrait servir d’instrument à l’ennemi pour continuer cette campagne de façon concrète », disent-ils.

Il serait donc mieux, d’après ces experts, d’éviter d’accorder trop d’attention à la valeur du dollar, étant donné que d’autres devises, dont l’euro et le yuan, ont acquis une place accrue dans les transactions financières.

Dans un discours il y a une dizaine de jours, le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, est revenu sur les problèmes économiques que traverse le pays, en soulignant tour à tour la dépréciation de la monnaie nationale et les pressions que subissent les classes moyenne et défavorisée.

« Ce désordre, loin d’être la conséquence des sanctions imposées à l’Iran, est lié à une mauvaise gestion de notre économie. Si nos démarches avaient été plus avisées, plus fermes et plus adéquates, nous n’aurions pas connu les problèmes auxquels nous faisons face. Et d’ailleurs une bonne gestion économique pourrait amortir amplement les pressions liées aux sanctions », a souligné le Leader de la Révolution islamique.