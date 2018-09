CGRI: toute guerre est exclue

Selon le commandant adjoint du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI), l’expérience du passé et les analyses récentes montrent qu’« une guerre contre le peuple iranien est exclue ».

Le commandant adjoint du CGRI, le général Hossein Salami, a déclaré hier vendredi : « Notre évaluation de la situation montre qu’aujourd’hui personne n’est prêt à s’allier avec les États-Unis pour mener une agression militaire contre l’Iran. Toute guerre américaine contre l’Iran est donc exclue. »

Le général Salami a ajouté que le CGRI observait minutieusement le comportant des États-Unis à différents égards. « Les États-Unis ont subi d’importants dégâts dans divers domaines et ne sont absolument pas prêts à entrer dans une grande guerre », a-t-il ajouté.

Il a évoqué le tir, la semaine dernière, de missiles balistiques du CGRI contre les positions d’une organisation terroriste basée dans le Nord irakien et a souligné que le message que cette opération portait aux ennemis de la nation iranienne était clair. « Ceux qui oseront agir contre nos intérêts nationaux seront réduits en cendres », a-t-il déclaré.

Le commandant adjoint du CGRI a souligné que le peuple iranien faisait toujours preuve d’une extrême vigilance face aux complots étrangers et qu’il résistait aux menaces en l’air de ses ennemis. « Toutes les conspirations de l’Arrogance mondiale ont été déjouées par le peuple pendant ces quarante dernières années », a-t-il rappelé.

Le général Salami a ajouté qu’aujourd’hui, les dirigeants américains se trouvaient comme par le passé face à un peuple uni et soudé. « Les États-Unis sont isolés au sens strict du terme et cet isolement les conduit à tramer des complots qui ont tous été déjoués grâce au secours divin », a déclaré le commandant adjoint du CGRI, en évoquant la guerre de huit ans imposée à l’Iran par le régime de Saddam Hussein et l’échec du projet américain du « Grand Moyen-Orient ».

Le commandant adjoint du CGRI a ajouté : « Nos ennemis sont de plus en plus affaiblis et isolés ce qui les pousse à afficher, dans une position de faiblesse, leur hostilité contre divers pays, dont la Chine, la Russie, le Canada, la Turquie ou même leurs alliés européens. »