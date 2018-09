Idlib: peut-on croire la France?

Pas plus tard que mardi 27 septembre, le président américain Donald Trump menaçait encore la Syrie de frappe militaire, si l'État syrien recourait à l'arme chimique.

Or en Syrie, il n'y a plus aucun stock chimique, si ce n'est ces substances que les pays de l'OTAN fournissent aux terroristes pour des mises en scène d'attaque chimique à venir. Le Leader de la Révolution islamique, l'Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, a critiqué, mercredi 26 septembre, les pays occidentaux et entre autres l'Allemagne et la France, grands fournisseur de la substance chimique au régime de Saddam, pour avoir adopté une politique de deux poids deux mesures envers l’usage des armes de destruction massive. Le Leader a ravivé le souvenir amer de la guerre imposée par l'ex-dictateur irakien Saddam Hussein à l'Iran, dans les années 80 et de tous ces vétérans de guerre, victimes des attaques chimiques de l'armée de Saddam, qui souffrent martyre pour cause de complicité occidentale

L’Ayatollah Khameneï s'est exprimé mercredi 26 septembre, lors d’une réunion avec des commandants, des anciens combattants et des artistes, à l’occasion de l'anniversaire de la fin du siège du port pétrolier stratégique d'Abadan au cours de la guerre Irak/Iran (le siège a été brisé, le 27 septembre 1981, au cours d'une première contre-offensive majeure de l'armée iranienne).

Évoquant le tapage médiatique autour de l’utilisation d’armes chimiques, le Leader de la Révolution islamique a déclaré que les pays occidentaux - qui se posent en défenseur d’« une ligne rouge» à ne pas franchir (sur l'utilisation d'armes chimiques contre la population civile) - "sont ceux-là mêmes qui ont fourni des armes chimiques au régime de Saddam, utilisées non seulement sur le champ de bataille, mais aussi contre des villes iraniennes comme Sardasht".

"À l'époque, a-t-il rappelé, l'Iran était soumis à des sanctions politico-économiques et la voix de la nation iranienne ne pouvait se faire entendre dans le monde entier car les médias étaient placés sous l’hégémonie des sionistes."

Se référant à l'aide de la France et de l’Allemagne à l’ancien régime irakien pendant la guerre, l’Ayatollah Khameneï a déclaré: "Pourquoi les nations française et allemande ne devraient-elles pas savoir ce que leurs gouvernements ont fait subir au peuple iranien pendant ces huit années ?"

En effet, l’Iran a mené la guerre avec le minimum de moyens, tandis que l’autre partie disposait de matériels et d'armes les plus sophistiqués, selon le Leader. Des centaines de milliers de civils iraniens ont été tués et de nombreux autres souffrent de problèmes respiratoires et d'autres symptômes en raison des effets des gaz utilisés comme le gaz moutarde par l'armée irakienne.

La première attaque à l'arme chimique fut fomentée par l'armée irakienne contre la ville de Sardasht le 28 juin 1987. Elle est aussi la troisième ville du monde, après Hiroshima et Nagasaki au Japon, à avoir été délibérément la cible des armes de destruction massive.

Des rapports indiquent que la CIA était au courant de l’utilisation par l’Irak d’armes chimiques dès 1983, sans jamais prendre de mesures contre les violations du droit international, ni prévenir l’ONU.