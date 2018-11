Iran: les Américains mentent!

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Bahram Qassemi, dénonce les déclarations des autorités américaines qui prétendent que le nouveau paquet des sanctions anti-iraniennes de la Maison-Blanche ne portait pas sur les produits humanitaires.

En réaction aux déclarations de Brian Hook, directeur de la planification politique au département d’État américain, le porte-parole de la diplomatie iranienne a déclaré ce mercredi que contrairement aux mensonges des hauts responsables de l’administration américaine qui prétendent que leurs sanctions sont dirigées contre le gouvernement iranien, ce sont les citoyens iraniens qui sont directement visés par ces sanctions. Bahram Qassemi a déclaré :

« Un dénommé Brian Hook a déclaré que les médicaments, les produits alimentaires et les produits et équipements médicaux et agricoles ne figurent pas sur la longue liste des sanctions des États-Unis. Nous ne connaissons pas l’individu qui a osé proférer un si grand mensonge, mais nous voyons que le département d’État américain a donné un poste sensible lié aux sanctions anti-iraniennes à une personne qui est soit un menteur éhonté soit un ignorant. Dans les deux cas, le silence sera la meilleure réponse aux déclarations d’une telle personne. »

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a vivement critiqué la politique de ruse et d’hypocrisie du gouvernement des États-Unis, qui clame depuis plusieurs mois qu’il a l’intention d’imposer les sanctions les plus dures de l’histoire au peuple iranien et qui prétend en même temps que ces sanctions ne portent pas sur les produits humanitaires.

Et Bahram Qassemi d’ajouter :

« Les médicaments, les produits alimentaires et les produits et équipements médicaux et agricoles figurent bel et bien sur la liste des sanctions. Les responsables américains mentent et veulent faire croire qu’ils imposent ces sanctions pour le bien-être et le bonheur du peuple iranien. »