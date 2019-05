Abraham Lincoln stoppé

Une source militaire iranienne a annoncé que le porte-avions américain, USS Abraham Lincoln, n’est pas entré dans le golfe Persique et qu’il s’est arrêté dans la mer d’Oman.

Selon les relations publiques de l’état-major des forces armées iraniennes, cette source militaire a précisé que les mouvements des forces militaires américaines ont effectivement pour but d’assurer la sécurité de leurs propres unités et que les spéculations avancées par les médias ou des milieux politiques n’étaient que des « opérations psychologiques » pour exercer des pressions sur l’opinion publique iranienne, voire régionale.

« Contrairement aux spéculations avancées ces derniers jours, les mouvements militaires des forces américaines dans la région n’ont eu qu’une nature défensive pour protéger les unités militaires face aux menaces éventuelles », a ajouté cette source.

« Le porte-avion USS Abraham Lincoln s’est arrêté dans la mer d’Oman et plusieurs autres navires militaires américains ont quitté le golfe Persique. C’est donc inexact de dire que les États-Unis ont expédié leur marine dans le golfe Persique », a déclaré cette source militaire iranienne.

La source a ajouté que les États-Unis et leurs alliés régionaux étaient incapables de mener la moindre opération militaire contre la République islamique d’Iran. « C’est pourquoi ils ont dit plusieurs fois qu’ils n’avaient pas l’intention de déclencher la guerre contre l’Iran », a-t-elle rappelé avant d’ajouter : « La République islamique d’Iran est un pays sûr et il ne commencera jamais un conflit militaire. Les forces armées iraniennes sont déterminées à se battre contre les complots des puissances hostiles. Les États-Unis et leurs alliés en sont bien conscients. »