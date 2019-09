Bolton viré, l’équipe B implose!

Pro-israélien à souhait, Bolton était l’un des membres les plus anti-iraniens de l’équipe de Trump et l’aurait vivement incité à quitter l’accord nucléaire. Dès son arrivée dans l’équipe Trump, Bolton a promis « un été chaud » au « régime iranien », avec en toile de fond la politique de « pression maximale », un mélange de sanctions économiques et de menaces militaires.

Bolton a aussi joué un rôle de premier plan dans l’exacerbation des tensions de ces derniers mois dans le golfe Persique, aboutissant a ce qui a été appelé la guerre des pétroliers. L’échec de la politique iranienne de la Maison-Blanche est l’une des raisons de son limogeage.

Le président américain Donald Trump a annoncé dans un tweet, ce mardi 10 septembre, le limogeage de John Bolton, qui occupait le poste très influent de conseiller à la sécurité nationale, rapporte l'agence de presse Sputnik.

« J’ai informé John Bolton hier soir que nous n’avions plus besoin de ses services à la Maison-Blanche », a tweeté Donald Trump.

Celui qui le remplacera sera nommé la semaine prochaine, selon le président américain.

Donald Trump a annoncé dans un autre tweet qu’il était en désaccord avec Bolton sur plusieurs de ses propositions, en évoquant cet homme connu pour sa moustache et ses positions très dures à l’égard de l’Iran, de la Russie ou encore de la Corée du Nord.

Toujours selon l'agence de presse russe Spuitnik, John Bolton, ancien ambassadeur des États-Unis auprès des Nations unies, était connu pour avoir exprimé son extrême scepticisme envers des institutions internationales (y compris les Nations unies) et pour avoir « préconisé une frappe préventive contre la Corée du Nord », comme le rappelait à l’époque le Washington Post.

Le mercredi 8 juillet, le chef de la diplomatie iranienne a déclaré que les alliés de Donald Trump avaient trompé le président américain en lui faisant annuler l’accord nucléaire de 2015 conclu entre Téhéran et les puissances mondiales.

Évoquant les efforts du conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, John Bolton, et du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, pour détruire l’accord sur le nucléaire iranien, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a dit qu’ils nourrissaient la même illusion qu’en 2005 au moment où ils essayaient de ramener l’enrichissement d’uranium de l’Iran à zéro.

Le haut diplomate iranien a exhorté le monde à tirer des leçons de cet épisode en montrant du doigt les dirigeants saoudiens, émiratis, israéliens et le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, qu’il a appelés « l’équipe B » en référence à la première lettre de leurs noms, Ben Salmane, Ben Zayed, Benjamin Netanyahu et Bolton.