Les forces spéciales polonaises en Syrie

Selon des sources d'information fiables, les forces spéciales "polonaises" auraient débarqué non seulement en Syrie, mais aussi en Irak, et ce, sous prétexte de lutter contre Daech.

Le centre de commandement de ces forces se trouve à quelques kilomètres des frontières syriennes en territoire jordanien. C'est d'ailleurs le même "CentCom" d'où les États-Unis et leurs alliés israéliens, turcs et saoudiens pilotent depuis 2011 le trafic d'armes et de terroristes takfiristes en Syrie ainsi que des opérations armées contre l'armée syrienne et ses alliés. Ce CentCom agit en étroite coordination avec USSOCOM, soit le centre de commandement des opérations militaires des Américains dans la région.

USSOCOM a formé depuis les années 2000 les forces militaires polonaises, c'est-à-dire depuis l'époque où les États-Unis ont envahi l'Afghanistan. Dans la foulée des attentats du 11 septembre, les soldats polonais faisaient partie de l'un des principaux contingents déployés en Afghanistan sous le commandement américain. Toujours selon cette source, le CentCom situé en Jordanie réunirait aux côtés des forces spéciales polonaises, des officiers d'élite français ainsi que des effectifs de SAS ( Force spéciale aérienne britannique).

Mais pourquoi la Pologne s'engage-t-elle en Syrie quelque 60 jours après l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche?

En dépit de son discours prorusse, le président américain a donné l'ordre d'un déploiement massif des équipements militaires US en Pologne et aux portes de la Russie, une mesure qui a provoqué la protestation de Moscou. Un important convoi de véhicules blindés américains est ainsi entré en Pologne, un des plus grands déploiements des forces américaines en Europe depuis la guerre froide.

La présence par rotation de l'unité en question en Pologne, mais aussi dans les pays baltes, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie, doit renforcer la sécurité de la région. Le débarquement des forces spéciales polonaises en Syrie, alors que l'armée syrienne et ses alliés vont de succès militaire en succès militaire, pourrait être compris en ce sens.