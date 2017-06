Syrie : gel des vols de la coalition

Selon le commandant de la Composante Air des forces armées belges, Frederik Vansina, le vol des chasseurs-bombardiers de la coalition internationale anti-Daech, parrainée par les États-Unis a été suspendu dans le ciel syrien et plus précisément à l’ouest de l’Euphrate.

Il a déclaré que les appareils de la coalition internationale anti-Daech n’avaient effectué aucun vol entre les 20 et 21 juin dans le ciel syrien, et il a ajouté que la Russie avait installé des radars et des missiles actifs en Syrie.

La Russie est donc censée abattre tout appareil survolant les zones sous contrôle russe. Suite à ses mises en garde, les appareils de la coalition se sont abstenus de lancer des opérations aériennes dans l’ouest de l’Euphrate.

Le ton monte entre Moscou et Washington depuis qu’un bombardier syrien a été abattu par un avion de chasse américain, dimanche 18 juin.