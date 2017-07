La Russie déploie ses forces dans le sud de la Syrie

Les forces russes viennent de débarquer à Deraa dans le sud de la Syrie pour faire respecter la trêve conclue entre la Russie et les États-Unis.

Cité par FarsNews, l'agence de presse Ara News confirme l'arrivée, ces dernières heures de plus 400 militaires russes dans la province de Deraa où ils ont pour mission de surveiller le cessez-le-feu. La trêve a été conclue entre les États-Unis, la Russie et la Jordanie, sur le dos d'Israël qui a exprimé à plus d'une reprise son mécontentement.

"Les 400 militaires russes sont arrivés dans une école située dans la localité d'al Moussabin mais aussi dans le secteur d'Al-Sanamayn, toutes deux contrôlées par l'armée syrienne. Les secteurs en question se trouvent dans la périphérie nord de Deraa. Les forces syriennes ont localisé il y a deux jours des lieux pour accueillir les militaires russes au nombre desquels figure le siège du bataillon 110. Les forces russes devront patrouiller dans les localités contrôlées par l'armée syrienne que sont Azraq, Kharaba Qazala et Cheikh Meskin. Elles devront faire un état des lieux.

La trêve russo-américaine entrée en vigueur il y a dix jours concerne les provinces de Deraa et de Quneitra. Il y a deux jours, les sources proches des milieux de renseignement de l'armée israélienne avaient fait part du " prochain déploiement des militaires russes près des frontières syro-israéliennes". Des unités de l’armée russe se préparent à s’ installer dans les prochains jours, dans la ville syrienne de Quneitra et à prendre position juste en face de la frontière syro-israélienne du Golan, révèlent les sources des renseignements militaires proches de DEBKAfile. "Leur fonction est de contrôler le respect de la trêve dans la deuxième zone de désescalade du sud-ouest de la Syrie, avait ajouté DEbkafile.