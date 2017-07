Deir ez-Zor : le rats quittent le navire

Les forces syriennes et leurs alliés du Hezbollah ont réalisé une nouvelle percée contre Daech à Deir ez-Zor.

Selon l'agence de presse SANA, les avions de combat de l’Armée de l'air syrienne ont frappé dimanche les positions de Daesh à la périphérie de la ville du Nord-est syrien, Deir ez-Zor, située à 450 km à l'est de la capitale Damas. Le bilan des pertes dans les rangs des terroristes takfiristes de Daesh est lourd alors que les combats se poursuivent dans la périphérie sud de la ville ainsi que dans les environs de son principal aéroport militaire.

Les combats auraient coïncidé avec les rafales aériennes sur les collines au sud de Deir ez-Zor, où une camionnette équipée d’une mitrailleuse et de nombreuses cachettes terroristes ont été détruites.

Selon cette information, le chaos le plus total règne dans la ville à l'approche des unités des combattants de l'armée nationale et de leurs alliés. Non seulement le groupe terroriste est aux abois, mais encore ses membres prennent la fuite et emportent avec eux l’argent de l’organisation. Selon les sources militaires à Deir ez-Zor, le chef terroriste Saleh Mohammad al-Khaleif, un des cadres de Daech, a aussi pris la poudre d'escampette, en prenant d’énormes sommes d’argent avec lui. La paie des combattants est sérieusement compromise…c’est la consternation chez Daech. Du coup, avec la pression des forces syriennes, le doute et la peur gagnent ses rangs.