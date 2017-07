Une coalition Bagdad-Téhéran-Moscou est en train de se mettre en place

À l’approche de la défaite complète de Daech dans la région, Bagdad se rapproche de la coalition Téhéran-Moscou.

Il faut dire que Bagdad coopère déjà avec Moscou et Téhéran conformément à un accord datant de 2015 auquel n’était pas partie prenante Washington. En effet, c’est en vertu de cet accord que Bagdad a ouvert son espace aérien aux chasseurs russes, ce que la Bulgarie n’a pas voulu faire suite aux pressions imposées par les Américains.

L’agence de presse Reuters a écrit le 23 juillet : « L’Iran et l’Irak ont signé dimanche un accord visant à renforcer leur coopération militaire et la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme. »

L’agence de presse IRNA a écrit aussi à la suite de la signature de cet accord : « Le ministre iranien de la Défense, Hossein Dehghan, et son homologue irakien, Erfan al-Hiyali, ont signé un protocole d’accord comprenant des dispositifs sur la sécurité aux frontières, la logistique et l’entraînement. »

Le vice-président irakien s’est rendu le 24 juillet à Moscou où il a plaidé pour une plus grande coopération militaire entre les deux pays.

Exprimant des inquiétudes sur le futur de l’Irak après la défaite complète de Daech et craignant un éventuel démantèlement du territoire irakien à l’initiative de Washington, al-Maliki a demandé aux Russes et Iraniens de coopérer davantage avec Bagdad.

Le vice-président irakien a en effet affirmé : « Il se peut qu’avec les intrusions dans notre région, l’Irak soit confronté à de nouveaux événements politiques. »

Il a ainsi rappelé qu’il était opposé au référendum de l’indépendance du Kurdistan qui doit être organisé à la fin de cette année et qui est selon lui une atteinte à l’unité du peuple irakien.