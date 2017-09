Syrie: la CIA ordonne le retrait des terroristes vers la Jordanie

La Central Intelligence Agency, CIA, a ordonné aux groupes terroristes de se retirer du sud-est de la Syrie vers la Jordanie.

Les Forces d'Ahmed al-Abdo et Jaish Usud al-Sharqiya, deux groupes armés affiliés à l’Armée syrienne libre (ASL) qui sont en lutte dans le sud-est de la Syrie contre l’armée syrienne et les forces alliées, ont annoncé qu'elles se retireraient de la zone vers la Jordanie à la demande de leurs protecteurs occidentaux et arabes.

Ces groupes terroristes ont affirmé que la CIA et des pays arabes dont l’Arabie saoudite et la Jordanie leur ont ordonné de mettre fin à la guerre dans cette région.

« On nous a officiellement demandé de quitter la région », a dit Badreddin al-Salman, un haut responsable de Jaish Usud al-Sharqiya.

L’ordre fait suite à la décision du gouvernement Trump prise au mois de juillet d'arrêter le plan d'approvisionnement et d’entraînement des groupes opposants armés.

Il y a quelques jours, le quotidien jordanien Al-Ghad a annoncé que la cellule d’opération d'al-Mouk a permis aux éléments de l’ASL de faire leur choix entre deux options: se retirer de leurs positions dans le désert de Syrie ou bien entrer en guerre contre les forces de l'armée syrienne, qui sont actuellement plus puissantes qu’eux.

La cellule d’opération d'al-Mouk est un siège de commandement créé en 2013 et situé dans le nord de la Jordanie, près de la frontière syrienne. Elle est dirigée par les commandants américains, britanniques, français et jordaniens. Elle soutient tous les groupes armés qui sont affiliés à l’ASL, à Deraa, à Quneitra et en banlieue de Damas et d’Alep, à condition qu’ils ne violent pas la frontière de la Palestine occupée.