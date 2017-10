50 pays arabes prêts à normaliser avec Israël (al-Sissi)

Selon le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, 50 pays arabo-musulmans sont disposés à normaliser avec Israël.

« Si le dossier palestinien était résolue, 50 pays arabo-musulmans normaliseraient avec le régime de Tel-Aviv », a déclaré le jeudi 21 septembre le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi sur une chaîne d’information américaine.

Dans un entretien sur Fox News hier jeudi, 21 septembre en marge de la réunion de l’Assemblée générale de l’ONU, le dirigeant égyptien a mis l’accent sur l’impératif du règlement de l’affaire palestinienne. En allusion à « l’initiative de paix arabe » Abdel Fattah al-Sissi a poursuivi . « Il doit y avoir une issue pour garantir la mise en route de deux États distincts palestinien et israélien. Si cette idée voit le jour, nous entrerons dans une nouvelle ère dans la région qui souffre de ce conflit ».

Plus loin dans ses propos le président égyptien s’est exprimé en ces termes :

« Je parle au nom de 50 pays arabo-musulmans. Si le dossier palestinien était résolue, ces 50 pays rétabliraient des relations diplomatiques avec Israël. J’ai rappelé au président Trump qu’une opportunité lui a été fournie pour résoudre cette affaire du siècle ».

Abdel Fattah al-Sissi a encore une fois insisté sur la nécessité d’accéder à une solution pour créer deux États distincts palestinien et israélien.

« L’Initiative de paix arabe » est une initiative pour la paix proposée au Sommet de la Ligue arabe 2002 de Beyrouth par Abdallah ben Abdelaziz Al Saoud, et confirmée au Sommet de la Ligue arabe 2007 de Riyad. Elle vise à résoudre le conflit israélo-arabe, en améliorant les relations entre Israël et le monde arabe, en échange du retrait total des territoires palestiniens, occupés depuis 1967 et d’une solution viable pour les réfugiés palestiniens et la formation d’un État palestinien ayant comme noble capitale Qods.