Erdogan : Paris et Tel-Aviv derrière le référendum du Kurdistan irakien

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé que Paris et Tel-Aviv avaient poussé Massoud Barzani, président du gouvernement régional du Kurdistan irakien, à mettre en application des velléités d’indépendance vieilles de plusieurs années.

Selon le site d’information Habertürk, le président turc a déclaré concernant le référendum sur l’indépendance du Kurdistan irakien :

« Certains cherchent à diviser et à démanteler notre région et nous déjouerons leur complot. Nous connaissons très bien les plans élaborés pour le nord de l’Irak. On murmure en ce moment que se profile un projet de Grand Israël. Nous pouvons déjà prévoir l’avenir du gouvernement du peuple kurde, qui n’a su trouver qu’Israël comme allié. À ce jeu-là, vous ne pourrez rien obtenir. Vous ne pourrez que retourner à la case départ. »

Erdogan a rappelé à juste titre que la cour constitutionnelle irakienne avait déclaré illicite le référendum en question.

Le président turc, qui assistait à la réunion de son parti, a révélé aussi qu’un ex-responsable politique français et une autorité israélienne avaient élaboré le plan de démantèlement de l’Irak avec Massoud Barzani et que Téhéran, Bagdad et Ankara œuvraient à trouver une solution pour protéger l’unité irakienne et la sécurité des frontières.