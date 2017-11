Damas dénonce la position française

Le ministère syrien des AE a dénoncé le communiqué publié par le ministre français des AE et qui lance une accusation injuste contre la Syrie d’avoir utilisé des armes chimiques à Khan Cheikhoun, affirmant son refus de la position française hostile et des positions similaires des pays occidentaux.

Dans une déclaration qu’elle a donnée aujourd’hui à SANA, une source officielle du ministère des AE et des Expatriés a assuré que le communiqué français reflète une fois de plus le type de la politique française qui n’avait pas pu sortir du tunnel sombre dans lequel les gouvernements français consécutifs l’avaient fait entrer via leurs politiques qui avaient nui à la France et à son rôle dans le règlement des problèmes dans la région et le monde et qui s’étaient soldées par son implication dans les positions soutenant les réseaux terroristes.

La source a fait allusion à l’implication de l’ancien ministre français des AE, Laurent Fabius, dans l’usage par les groupes terroristes d’armes chimiques à Ghouta est en août 2013.

Et la source de poursuivre : « Le ministère des AE et des Expatriés en République arabe syrienne affirme que les rapports des services de renseignement français sur lesquels le ministère français des AE se base sont de tromperie », indiquant que les positions des Etats-Unis et d’autres pays occidentaux démontrent que le ministère français des AE n’avait pas compris les raisons de l’échec complet de leurs politiques dans la région.

« Si la France souhaite prendre part à l’effort international dans la lutte contre le terrorisme, elle devra changer ces positions et mettre fin à son soutien aux réseaux terroristes », a-t-elle conclu.